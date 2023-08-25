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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук снова не попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А

25 Августа 2023 • 18:29 Комментировать
Фрозиноне
...
Аталанта
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26.08 19:30

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит предстоящий матч своей команды.

Во втором туре чемпионата Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют на выезде с «Фрозиноне». Накануне пресс-служба «Аталанты» опубликовала заявку команды на данную встречу, в которой не нашлось места 27-летнему Миранчуку. Стоит сказать, это тренер уже во втором матче подряд оставляет за бортом российского хавбека.

Матч «Фрозиноне» - «Аталанта» состоится завтра, 26 августа. Стартовый свисток о начале поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

В первом туре Серии А «Аталанта» оказались сильнее «Сассуоло» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Фрозиноне
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ФРОЗИНОНЕ АТАЛАНТА
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