Римский «Лацио» усилил вратарскую позицию – клуб пополнил 32-летний голкипер Луиджи Сепе. О переходе футболиста официально сообщает пресс-служба «орлов».

Голкипер пополнил клуб в рамках годичного арендного соглашения. Принадлежит итальянец «Салернитане», с которой его контракт завершается в конце недавно стартовавшего сезона.

Минувший сезон футболист провёл в «Салернитане» - в 17 играх в рамках чемпионата Италии он пропустил 27 мячей. В трёх матчах оставил свои ворота без пропущенных мячей.

Авторитетный портал Transfetmarkt оценивает новобранца «Лацио» в 1 млн евро.