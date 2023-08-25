31-летний атакующий полузащитник «Торино» Симоне Верди перебрался в клуб итальянской Серии Б – «Комо». Об этом официально сообщает пресс-служба команды.

Воспитанник «Милана» выступал почти всю карьеру только в Италии. «Торино» игрок принадлежал на протяжении трёх последних лет – с 2020 года. Верди практически не выступал за родной клуб, однако был заметен в рядах «Эмполи», «Болоньи», «Наполи», «Вероне» и ряде других клубов.

Именно в «Вероне» Верди провёл прошлый сезон, за оставшийся в Серии А клуб он оформил пять голов в 24-х матчах.

Контракт с новым клубом футболист подписал на два ближайших сезона.