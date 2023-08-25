Итальянский журналист: «Из клубов Серии А только «Торино» заинтересован в Миранчуке»

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, прошлый сезон 27-летний футболист провёл на правах аренды в «Торино». По словам Франки, туринский клуб заинтересован в очередной аренде Миранчука.

«Из клубов Серии А только «Торино» заинтересован в Миранчуке. Туринцы хотят снова арендовать его, речи о полноценном трансфере сейчас нет», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Журналист также отметил, что если по итогам текущего сезона «Торино» сумеет пробиться в еврокубки, то клуб будет готов выкупить Миранчука за семь миллионов евро, однако руководство «Аталанты» потребует за своего игрока не менее 10-11 миллионов евро.

Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.