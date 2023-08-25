Орлов: «Если Кокорин сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получиться в «Фиорентине»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

По мнению журналиста, Кокорин способен заиграть в итальянском клубе при условии, что он изменил ментальность.

«Кокорин — способный футболист. Если он сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получиться в «Фиорентине». Но будет сложно. Эта команда претендует на еврокубки», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, прошлый сезон 32-летний Кокорин провёл на правах аренды в «Арисе». В составе клуба из Лимасола россиянин провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что российский футболист был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Кипра.