Ди Мария - о сезоне в «Ювентусе»: «Я не понимал, что происходит»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Анхель ди Мария вспомнил о периоде времени в туринском «Ювентусе».

«Минувший сезон выдался тяжелым для «Ювентуса». Также трудным он был и для меня, ведь я не понимал, что происходит, однако старался оставаться на своем уровне. Я получал там не так много игрового времени. Из-за этого несколько раз общался с тренерским штабом команды и руководством», - передает слова аргентинского вингера DSports Radio.

По заверении прошлого сезона Анхель покинул «старую синьору» на правах свободного агента. В минувшем розыгрыше Серии А ди Мария сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.