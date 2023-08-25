«Марсель» назначил медосмотр Хоакину Корреа

Французский «Марсель» назначил медосмотр нападающему Хоакину Корреа, который должен прибыть из миланского «Интера» на правах аренды. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что аргентинский форвард должен пройти процедуру уже сегодня.

Источник также напомнил, что «Марсель» заплатит за аренду нападающего 2 миллиона евро. Если «провансальцы» квалифицируются в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, команда будет обязана выкупить Хоакина на постоянной основе за 10 миллионов евро.

Хоакин не входил в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, с которым ранее также работал в составе римского «Лацио».