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Чемпионат Италии. Серия А

Гендузи сменит «Марсель» на итальянский клуб

25 Августа 2023 • 08:06 Комментировать

24-летний хавбек «Марселя» Маттео Гендузи может перебраться в итальянский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет римский «Лацио».

По сообщениям инсайдера Альфредо Педуллы, полузащитник дал согласие на трансфер в итальянский клуб. Гендузи готов подписать контракт с римлянами. Заработная плата игрока составит 2,5 миллиона евро в год. Стоимость трансфера оценивается в 13-14 миллионов.

Маттео играет за провансальцев с 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и пять ассистов.

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Лацио Марсель Маттео Гендузи трансферы футбола - лето 2023
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