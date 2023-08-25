Иельпо нравятся Рейндерс и Пулишич

Бывший голкипер итальянского «Милана» Марио Иельпо доволен новобранцами клуба - Тижани Рейндерсм и Кристианом Пулишичем, которые присоединились к «Милану» уходящим летом. Особенно его впечатлил нидерландец, который за всю игру ни разу не промахнулся с передачей.

- Это очень важно, его показатель по передачам. Рейндерс и Пулишис прекрасно чувствуют динамику происходящего на поле. Они и не спешат, и не опаздывают. Это очень важное качество, - цитирует слова Марио Иельпо Milan TV.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит матч против «Торино».