«Фиорентина» забила свой самый быстрый гол в новом сезоне с 1978 года

Удачно начала новый сезон итальянской Серии А «Фиорентина», которая крупно выиграла со счетом 4:1 у «Дженоа». Все началось очень быстро, как и в случае с «Ювентусом» - уже на пятой минуте игры Кристиано Бираги открыл счет, и это был самый быстрый гол «Фиорентины» в новом сезоне с далекого 1978 года.

Тогда, в игре против «Торино», «фиалки» забили первый гол сезона уже на четвертой минуте стартового матча, хотя, если быть совсем точным, то был автогол.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентина» сыграет с «Лечче», это случится в воскресенье, двадцать седьмого августа.