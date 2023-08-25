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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» забила свой самый быстрый гол в новом сезоне с 1978 года

25 Августа 2023 • 04:19 Комментировать
Дженоа
1:4
Фиорентина
окончен

Удачно начала новый сезон итальянской Серии А «Фиорентина», которая крупно выиграла со счетом 4:1 у «Дженоа». Все началось очень быстро, как и в случае с «Ювентусом» - уже на пятой минуте игры Кристиано Бираги открыл счет, и это был самый быстрый гол «Фиорентины» в новом сезоне с далекого 1978 года.

Тогда, в игре против «Торино», «фиалки» забили первый гол сезона уже на четвертой минуте стартового матча, хотя, если быть совсем точным, то был автогол.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентина» сыграет с «Лечче», это случится в воскресенье, двадцать седьмого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина
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