Лофтус-Чик: «Учу итальянский, чтобы лучше понимать Пиоли»

Новобранец итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик очень доволен своим дебютом в клубе, и теперь он хочет учить итальянский язык - чтобы лучше понимать наставника команды Стефано Пиоли.

- У нас сложились очень хорошие отношения с Пиоли, а теперь я хочу учить итальянский язык, чтобы лучше понимать его. Пока что с этим проблемы. Но я надеюсь приступить к обучению как можно скорее, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Во втором туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Торино». В первом туре команда Пиоли забила два безответных мяча «Болонье».