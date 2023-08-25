Лофтус-Чик: «Пулишич - топ-игрок»

Американский полузащитник с хорватской родословной Кристиан Пулишич прекрасно дебютировал за «Милан» - он организовал атаку с первым голом и забил второй гол своего клуба, который обыграл «Болонью». Его выступление похвалил Рубен Лофтус-Чик, другой новичок «Милана», который ранее пересекался с Пулишичем в «Челси».

- Я играл с Кристианом ранее. Он - топ-игрок, очень талантливый футболист. У него есть прекрасная возможность показать все это в «Милане». Дебют получился идеальным, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

В очередном, втором туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с «Торино».