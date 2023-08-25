Раньери: «Остаться в Серии А будет трудно»

Сардинский «Кальяри» сумел вернуться в высшую лигу итальянского футбола благодаря усилиям Клаудио Раньери, однако итальянский специалист считает, что остаться в высшей лиге его команде будет непросто. В первом туре «Кальяри» заработал очко, сыграв по нулям с «Торино»:

- Мы должны справиться, но остаться в Серии А будет непросто. Будут матчи, в которых нам придется непросто, возможно, будем получать по три-четыре мяча. Важно не получить «подводную пробоину» в такой момент и удерживать корабль на плаву, - цитирует слова Раньери телеканал DAZN.

Во втором туре «Кальяри» сыграет с «Интером».