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Чемпионат Италии. Серия А

​Лофтус-Чик: «Всё прекрасно!»

25 Августа 2023 • 02:16 Комментировать

Новичок итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик, перебравшийся в Италию в межсезонье, очень доволен своим дебютом в составе гранда. В первом туре начавшегося чемпионата Италии «Милан» выиграл у «Болоньи», забив той два безответных мяча уже в первом тайме.

- Очень приятно встретиться с тифози. Первые месяцы в «Милане» сложились фантастически, мы победили в первом матче чемпионата. Сейчас думаем о субботе. Все прекрасно! - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

В следующем, втором туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Торино», это случится уже двадцать шестого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик
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