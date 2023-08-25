​Лофтус-Чик: «Всё прекрасно!»

Новичок итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик, перебравшийся в Италию в межсезонье, очень доволен своим дебютом в составе гранда. В первом туре начавшегося чемпионата Италии «Милан» выиграл у «Болоньи», забив той два безответных мяча уже в первом тайме.

- Очень приятно встретиться с тифози. Первые месяцы в «Милане» сложились фантастически, мы победили в первом матче чемпионата. Сейчас думаем о субботе. Все прекрасно! - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

В следующем, втором туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Торино», это случится уже двадцать шестого августа.