​«Слово - не воробей» - Бергоми беспощаден к Лукаку

Ветеран «Интера» Джузеппе Бергоми, проведший в этом клубе всю свою карьеру, не настроен прощать Ромелу Лукаку за его комментарии в адрес клуба. Он считает, что Лукаку, при всех своих громких словах любви к команде, не подтверждал это делом.

- Я не будут смягчать формулировки, он ошибся. Я помню слова Конте, он сказал «я люблю ту команду, в которой работаю», «я болею за команду, в которой работаю». Вот чего не хватает Лукаку. А когда ты начинаешь делать заявления, то все только усложняется. Лукаку слишком много наговорил, а в решающих матчах он, очевидно, не выступал должным образом, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.