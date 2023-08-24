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Чемпионат Италии. Серия А

​«Слово - не воробей» - Бергоми беспощаден к Лукаку

24 Августа 2023 • 22:41 Комментировать (3)
Кальяри
...
Интер Милан
28.08 21:45

Ветеран «Интера» Джузеппе Бергоми, проведший в этом клубе всю свою карьеру, не настроен прощать Ромелу Лукаку за его комментарии в адрес клуба. Он считает, что Лукаку, при всех своих громких словах любви к команде, не подтверждал это делом.

- Я не будут смягчать формулировки, он ошибся. Я помню слова Конте, он сказал «я люблю ту команду, в которой работаю», «я болею за команду, в которой работаю». Вот чего не хватает Лукаку. А когда ты начинаешь делать заявления, то все только усложняется. Лукаку слишком много наговорил, а в решающих матчах он, очевидно, не выступал должным образом, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Бергоми Ромелу Лукаку
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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
Комментарии (3)
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InterSan
24 Августа 2023 в 22:55
Строго и по делу.
InterSan
24 Августа 2023 в 22:55
Строго и по делу.
InterSan
24 Августа 2023 в 22:55
Строго и по делу.
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