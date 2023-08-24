У Роналдиньо снова проблемы с законом - его обвиняют в мошенничестве

Новые проблемы с законом у Роналдиньо - легендарного игрока обвиняю на сей раз в мошенничестве, на сей раз через его организацию 18k Ronaldinho, общий ущерб составляет 61 миллионов долларов США. Сам Роналдиньо, как утверждает бразильская пресса, виноватым себя не считает и уверяет, что сам стал жертвой организации, действующей от его имени.

Напомним, что ранее у бывшего обладателя «Золотого Мяча» уже были проблемы с законом, более того, он даже отсидел какое-то время в парагвайской «каталажке», где, впрочем, неплохо провел время, организовав турнир по футзалу, где, конечно же, стал главной звездой.