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Чемпионат Италии. Серия А

У Роналдиньо снова проблемы с законом - его обвиняют в мошенничестве

24 Августа 2023 • 22:17 Комментировать

Новые проблемы с законом у Роналдиньо - легендарного игрока обвиняю на сей раз в мошенничестве, на сей раз через его организацию 18k Ronaldinho, общий ущерб составляет 61 миллионов долларов США. Сам Роналдиньо, как утверждает бразильская пресса, виноватым себя не считает и уверяет, что сам стал жертвой организации, действующей от его имени.

Напомним, что ранее у бывшего обладателя «Золотого Мяча» уже были проблемы с законом, более того, он даже отсидел какое-то время в парагвайской «каталажке», где, впрочем, неплохо провел время, организовав турнир по футзалу, где, конечно же, стал главной звездой. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо
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