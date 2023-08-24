Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны «Торино».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Торино» вновь пытается арендовать Миранчука после срыва сделки по Малиновскому, однако на данный момент «Аталанта» настаивает на полноценном выкупе полузащитника или аренде с обязательным правом выкупа. Стороны ведут переговоры. Также в услугах Миранчука заинтересованы еще три клуба из Серии А.

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний хавбек выступал за «Торино» на правах аренды.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.