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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» не хочет отпускать Миранчука в аренду без обязательного права выкупа эксклюзив

24 Августа 2023 • 17:33 Комментировать
Фрозиноне
...
Аталанта
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26.08 19:30

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны «Торино».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Торино» вновь пытается арендовать Миранчука после срыва сделки по Малиновскому, однако на данный момент «Аталанта» настаивает на полноценном выкупе полузащитника или аренде с обязательным правом выкупа. Стороны ведут переговоры. Также в услугах Миранчука заинтересованы еще три клуба из Серии А.

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний хавбек выступал за «Торино» на правах аренды.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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