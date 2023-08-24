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Чемпионат Италии. Серия А

​Санчес возвращается в «Интера»

24 Августа 2023 • 16:20 Комментировать (1)
Кальяри
...
Интер Милан
28.08 21:45

Нападающий Алексис Санчес, который находится в статусе свободного агента, возвращается в «Интер». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие дни 34-летний чилиец подпишет с «нерадзурри» краткосрочный контракт. 

В «Интере» Санчес заменит Хоакина Корреа – этот футболист перебирается в «Марсель».

Ранее Алексис Санчес провёл за «Интер» 109 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 результативных паса на партнёров. 

В стартовом туре Серии А «Интер» обыграл «Монцу» со счётом 2:0. Теперь команда Симоне Индзаги готовится к гостевому матчу против «Кальяри», который пройдёт 28 августа.

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Интер Милан Алексис Санчес трансферы футбола - лето 2023
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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
Комментарии (1)
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InterSan
24 Августа 2023 в 16:58
Ждём официального подтверждения и по Павару. Вот тогда действительно - ТО прошло на высшем уровне.
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