​Санчес возвращается в «Интера»

Нападающий Алексис Санчес, который находится в статусе свободного агента, возвращается в «Интер». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие дни 34-летний чилиец подпишет с «нерадзурри» краткосрочный контракт.

В «Интере» Санчес заменит Хоакина Корреа – этот футболист перебирается в «Марсель».

Ранее Алексис Санчес провёл за «Интер» 109 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 результативных паса на партнёров.

В стартовом туре Серии А «Интер» обыграл «Монцу» со счётом 2:0. Теперь команда Симоне Индзаги готовится к гостевому матчу против «Кальяри», который пройдёт 28 августа.