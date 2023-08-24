В «Аталанте» высказались о вызове Миранчука в сборную России

Футбольный функционер Тони Д’Амико, который занимает пост спортивного директора «Аталанты», высказался о попадании полузащитника команды Алексея Миранчука в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Сможет ли Алексей приехать на сборы? Пока не могу ничего сказать, неизвестно», - приводит слова функционера издание Sport24.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске.

Напомним, что из-за санкций ФИФА и УЕФА подопечные Валерия Карпина могут проводить только товарищеские встречи. В марте сборная России расписала мировую с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).