Сёмин отреагировал на вызов Алексея Миранчука в сборную России

Полузащитник Алексей Миранчук, чьё будущее на клубном уровне никак не прояснится, вошёл в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на сентябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Думаю, что ему не помешает то, что у него мало игровой практики, он в хорошей форме, сборы проходил. Правильное решение. Я думаю, что здесь всё в комплексе: Алексею на пользу пойдёт, и он пользу принесёт», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Катара на выезде. Что касается второго возможного «товарняка», что с ним ясности пока что нет.

Как известно, из-за санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.