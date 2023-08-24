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Сёмин отреагировал на вызов Алексея Миранчука в сборную России

24 Августа 2023 • 13:12 Комментировать

Полузащитник Алексей Миранчук, чьё будущее на клубном уровне никак не прояснится, вошёл в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на сентябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Думаю, что ему не помешает то, что у него мало игровой практики, он в хорошей форме, сборы проходил. Правильное решение. Я думаю, что здесь всё в комплексе: Алексею на пользу пойдёт, и он пользу принесёт», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Катара на выезде. Что касается второго возможного «товарняка», что с ним ясности пока что нет.

Как известно, из-за санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сборная России Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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