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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» хочет ещё раз арендовать Миранчука

24 Августа 2023 • 11:56 Комментировать

«Торино» заинтересован в подписании российского полузащитника Алексея Миранчука, вернувшегося этим летом в «Аталанту» после завершения аренды.

По информации журналистов Tuttosport, боссы туринского клуба хотят снова арендовать 27-летнего футболиста с последующим выкупом через год. «Торино» будет готов оформить полноценный трансфер Алексея, если выйдет в еврокубки.

Миранчук связан трудовыми обязательствами с «Аталантой» до лета следующего года. Его трансферный ценник составляет 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 31 матч за туринцев, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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