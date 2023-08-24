«Манчестер Юнайтед» нужно продать ещё одного полузащитника для трансфера Амрабата

«Манчестер Юнайтед» будет вынужден расстаться с ещё одним полузащитником для трансфера Софьяна Амрабата из «Фиорентины». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» должны продать ещё одного хавбека помимо Фреда Сантоса, чтобы рассчитывать на трансфер Амрабата.

«Фиорентина» готова пойти на уступки и продать Софьяна ниже ранее запрашиваемых 30 миллионов евро. «Фиалки» понимают, что могут потерять игрока через год бесплатно, ведь у него заканчивается контракт.

«Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядах Амрабата, но клуб не намерен совершать трансфер в срочном порядке.