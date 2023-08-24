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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист: «Все в «Фиорентине» хотят продать Кокорина»

24 Августа 2023 • 10:05 Комментировать (1)

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался касательно ситуации российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Все в руководстве клуба хотят продать Сашу. Конечно, для этого нужен покупатель, но на данный момент в Италии нет ни одного клуба, который хотел бы подписать Кокорина», - передает слова журналиста Sport24.

Срок контракта 32-летнего нападающего с флорентийским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Александра оценивается в один миллион евро.

В прошлом сезоне Кокорин играл на правах аренды за «Арис». Он провел в чемпионате Кипра 27 матчей и забил 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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One Live
24 Августа 2023 в 10:29
Продать? Вам еще доплатить надо, чтобы его кто - то купил)))
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