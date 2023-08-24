Журналист: «Все в «Фиорентине» хотят продать Кокорина»

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался касательно ситуации российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Все в руководстве клуба хотят продать Сашу. Конечно, для этого нужен покупатель, но на данный момент в Италии нет ни одного клуба, который хотел бы подписать Кокорина», - передает слова журналиста Sport24.

Срок контракта 32-летнего нападающего с флорентийским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Александра оценивается в один миллион евро.

В прошлом сезоне Кокорин играл на правах аренды за «Арис». Он провел в чемпионате Кипра 27 матчей и забил 11 голов.