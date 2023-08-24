Де Кетеларе прокомментировал свой первый гол за «Аталанту»

Очередной сезон итальянского чемпионата Серии А «Аталанта» начала с удачного выступления в Сассуоло - местный клуб получил от бергамцев два безответных мяча. Причем победный гол забил новобранец команды Шарль де Кетеларе, пришедший сюда после провала в «Милане». Он прокомментировал свой мяч.

- Я давно ждал эти ощущения. тем более, что удалось забить победный гол. Я пришел сюда из-за Гасперини, хочу учиться у него. Мне нравится, как тут играют, считаю «Аталанту» большой командой, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Фрозиноне».