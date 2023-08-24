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Чемпионат Италии. Серия А

Де Рон сыграл 300-й матч за «Аталанту»

24 Августа 2023 • 04:27 Комментировать
Сассуоло
0:2
Аталанта
окончен

Очередной сезон итальянского чемпионата Серии А «Аталанта» начала с удачного выступления в Сассуоло - там она забила два безответных мяча. Эта игра стала юбилейной трехсотой в составе клуба для нидерландского футболиста Мартена де Рона - самого опытного на данный момент в составе клуба.

Он выступает за «Аталанту» с 2017 года, но перед этим провел в ее составе еще и сезон 2015/2016. Любопытно, что клубу он в свое время обошелся во всего лишь полтора миллиона евро.

В честь юбилейного матча клуб презентовал Мартену специальную футболку с числом «300» на спине.

В следующем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Фрозиноне». 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мартен де Рон
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