​«Ювентус» проиграл последнюю судебную схватку за Скудетто 2006 года

После семнадцати лет завершается сага туринского «Ювентуса» и скандала «Кальчополи» - «старая синьора» долгое время пыталась вернуть себе тот титул, завоеванный на поле, но сейчас даже Государственный Совет Италии, рассмотрев все обстоятельства тяжбы, отказал «Ювентусу».

Тогда «Ювентус» занял первое место в чемпионате, «Милан» второе, он также был наказан, но не так жестко, а чемпионом признали занявший только третье место миланский «Интер». Долгие годы «Ювентус» пытался отсудить тот чемпионский титул, но в итоге все закончилось неудачей - он остался за миланским клубом.