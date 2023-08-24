Вентура: «Спаллетти заслужил эту работу»

Бывший наставник итальянской сборной Джампьеро Вентура, тренировавший национальную сборную Италии в период 2016-2017 годов, рад за Лучано Спаллетти, который возглавил «скуадру адзурру» после отставки Роберто Манчини. Он уверен, что бывший наставник «Наполи» заслужил такой шанс.

- Я считаю, что он заслужил эту работу. Учитывая все то, что он сделал в прошлом году. Эта работа может стать вишенкой на торте для всей его карьеры, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лучано Спаллетти дебютирует девятого сентября в игре с Северной Македонией.