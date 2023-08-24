Аллегри постриг Йылдыза

Турецкий футболист Кенан Йылдыз стал игроком основного состава «Ювентуса», который в прошлом году выиграл борьбу за него у самой «Барселоны». И первое, что ему пришлось сделать - это постричь свои волосы.

Это известное требование наставника клуба Массимилиано Аллегри, которое в прошлом году уже расстроило сербского нападающего Душана Влаховича - возможно, с волосами, как у мифического Самсона, и ушла куда-то его былая мощь.

Напомним, что в первом туре начавшегося сезона итальянской Серии А туринский клуб крупно переиграл в гостях «Удинезе», забив тому три безответных мяча.