​Тотти влюбился и отправился в сафари по Африке

Легендарный бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти расстался со своей бывшей супругой Илари Блази, и теперь встретил новую любовь - девушку по имени Наоми Бокки. Как сообщает Corriere dello Sport, Тотти проводит свой отпуск в Африке, где даже сыграл партию в футволей - гибрид футбола и волейбола, популярный в некоторых африканских и азиатских странах.

Спарринг-партнерами Тотти выступила группа детей с Мадагаскара. Ну а его подруга тщательно записала все на видео для того, чтобы создать очередной «сногсшибательный сториз».

Напомним, что Франческо Тотти завершил карьеру в 2017 году.