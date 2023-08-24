Анчелотти рассказал, пытался ли «Реал» подписать Осимхена

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о нападающем «Наполи» Викторе Осимхене.

24-летний форвард стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Серии А, а в межсезонье был связан с интересом множества грандов европейского футбола, среди которых фигурировал и «Реал».

Впрочем, по словам Анчелотти, «королевский клуб» не претендовал на нигерийца: «Осимхен – один из сильнейших нападающих Европы, он очень помог «Наполи» в чемпионском сезоне. Рассматривал ли «Реал» покупку Виктора? Нет, поскольку, думаю, руководство решило, что уход Бензема будет компенсирован подписанием Беллингема», – заявил в интервью Radio Serie A итальянский рулевой.