​Тшау: «Всегда балдел от «Милана», играл за него в PlayStation»

Немецкий защитник «Милана» Малик Тшау не перестает нахваливать свой нынешний клуб, а также уже бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича, о котором он очень лестно отзывался и ранее.

- Иногда мне хочется ущипнуть себя, я не верю, что играю за «Милан», кажется, что это сон. В спортивном плане, переход в «Милан» был огромным шагом вперед. Моя жизнь поменялась радикально. До этого я знал «Милан» только по PlayStation - я играл за клуб, за Роналдиньо. А первым человеком, который обратился ко мне в «Милане», был Златан Ибрагимович. Он сказал мне «добро пожаловать». Я был невероятно горд за себя в тот момент, - цитирует слова Тшау итальянское новостное агентство ITASportPress.