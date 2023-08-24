​Галлиани рассказал, как силой удержал Гаттузо от ухода из «Милана», заперев того в Зале Славы клуба

Бывший администратор итальянского «Милана» Адриано Галлиани не устает рассказывать различные истории из прошлого. В этот раз он поведал, как удерживал Дженнаро Гаттузо от ухода из «Милана», по его словам, это было после приснопамятного поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов 2005 года:

- После того болезненного поражения Гаттузо пришел ко мне и сказал, что уходит. Я не отпустил его. Я закрыл его в Зале славы клуба, там, где все трофеи «Милана», примерно на шесть часов. Передал ему бутерброды. И когда он успокоился и сказал мне, что передумал, я выпустил его, - цитирует слова Галлиани итальянское новостное агентство ITASportPress.