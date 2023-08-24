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Чемпионат Италии. Серия А

​«Сампдория» также включилась в борьбу за Кьяера

24 Августа 2023 • 02:32 Комментировать

Не далее как вчера мы сообщали об интересе итальянского «Дженоа» к датскому защитнику «Милана» Симону Кьяеру, но сейчас стало известно, что в борьбу за него включился и другой генуэзский клуб - «Сампдория», которая претендует на максимально быстрое возвращение в Серию А.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, новый наставник «Сампдории» Андреа Пирло считает Кьяера необходимым элементом для усиления обороны своего клуба. За плечами опытнейшего датского защитника более семи десятков матчей в Серии А, а также чемпионский титул в составе «Милана» в 2022 году.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Сампдория Симон Кьяер
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