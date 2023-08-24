Нападающий Алексис Санчес близок к возвращению в миланский «Интер».

34-летний игрок так и не договорился о новом контракте с «Марселем», став свободным агентом по завершении прошлого сезона. Недавно на Санчеса нацелился «Интер», чьи цвета чилиец защищал в недавнем прошлом. Как информирует La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предложили форварду однолетний трудовой договор с зарплатой в 3 млн евро за сезон.

В «Интере» Санчес может заменить Хоакина Корреа, который близок к переходу в предыдущий клуб Алексиса – «Марсель».

В составе миланского коллектива чилийский футболист выступал с 2020 по 2022 год.