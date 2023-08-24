Игрока исландской сборной обвиняют в сексуальных домогательствах

Проблемы для Альберта Гудмундссона, игрока исландской сборной и участника российского чемпионата мира в 2018 году (сыграл один матч против Хорватии на том турнире). Игрока, выступающего за «Дженоа», обвинили в сексуальных домогательствах, хотя подробности исландское издание DV не сообщает.

Тем не менее, президент KSI (исландской федерации футбола) Ванда Сигургейрсдоттир подтвердила проблемы 26-летнего футболиста. Сам Гудмундссон, примерный семьянин и отец двух дочерей, отвергает все обвинения в свой адрес. В прошлом футболист выступал только в Нидерландах - в составе ПСВ, а также АЗ.