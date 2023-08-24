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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский эксперт уверен в том, что Лукаку окажется в «Милане»

24 Августа 2023 • 02:00 Комментировать

В то время как бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не может определиться, куда ему перейти, известный итальянский эксперт Джузеппе Аккарди уверен в том, что Лукаку в итоге окажется в «Милане»:

- Я уверен, что Лукаку является главной целью «Милана» и они заполучат его. Увидите, - цитирует слова эксперта итальянское новостное агентство ITASportPress.

Однако Скудетто при этом все равно выиграет миланский «Интер» - клуб, в котором Лукаку выступал в прошлом сезоне:

- «Интер» - наиболее сбалансированная команда. Но «Наполи» я поставил бы на ту же ступень, что и «Интер», - добавил Аккарди. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ромелу Лукаку Джузеппе Аккарди
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