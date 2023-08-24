Гравина считает оскорбительными комментарии Манчини

Габриэле Гравина, президент итальянской федерации футбола, решил ответить Роберто Манчини, который обвинил в своем уходе с поста наставника итальянской сборной именно его, Гравину.

- Мы работали с ним пять лет, вместе создавали отличный проект. Я хотел поговорить обо сем этом. Я отдаю приоритет сборной, ее футболке, а не конкретным личностям. Сейчас мне горько. Роберто ничего мне не говорил. Это было как гром среди ясного неба. Почему он не сказал мне, глядя в глаза? Я получил 8 августа сообщение от его адвоката, в котором он сухо сообщил мне о случившемся. Не хочу подливать масла в огонь, но его комментарии были неадекватными и оскорбительными для меня, - цитирует слова Гравины Corriere della Sera.