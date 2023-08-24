Стало известно, сколько может заработать «Интер» на продаже Корреа в «Марсель»

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа близок к переезду во Францию.

Известно, что «нерадзурри» уже ведут переговоры с «Марселем» по 29-летнему игроку – сделка может быть закрыта уже на текущей неделе. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, клуб Лиги 1 предложил «Интеру» 2 млн евро за аренду Корреа, также в договоре фигурирует опция выкупа аргентинца за 10 млн евро, которая автоматически активируется в случае попадания провансальцев в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Хоакин Корреа отыграл 77 матчей за «Интер», отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.