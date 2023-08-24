Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько может заработать «Интер» на продаже Корреа в «Марсель»

24 Августа 2023 • 01:04 Комментировать
Марсель
...
Брест
1 1.50 X 4.40 2 6.40
26.08 18:00

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа близок к переезду во Францию.

Известно, что «нерадзурри» уже ведут переговоры с «Марселем» по 29-летнему игроку – сделка может быть закрыта уже на текущей неделе. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, клуб Лиги 1 предложил «Интеру» 2 млн евро за аренду Корреа, также в договоре фигурирует опция выкупа аргентинца за 10 млн евро, которая автоматически активируется в случае попадания провансальцев в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Хоакин Корреа отыграл 77 матчей за «Интер», отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Хоакин Корреа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ БРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
01:55 · Италия. Серия А
Гравина считает оскорбительными комментарии Манчини
01:13 · Германия. Бундеслига
Бонуччи согласился перейти в клуб Бундеслиги
01:04 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько может заработать «Интер» на продаже Корреа в «Марсель»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может вернуть Лукаку в состав «Челси»
00:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» снизила запрос по Амрабату слухи
00:25 · Италия. Серия А
«Марсель» надеется закрыть сделку по Хоакину Корреа в четверг
23 Августа
23:39 · Италия. Серия А
Ориги решил покинуть «Милан» слухи
23:17 · Италия. Серия А
«Марсель» и «Интер» начали переговоры по Хоакину Корреа слухи
23:17 · Германия. Бундеслига
Переход Павара в «Интер» – вопрос времени
23:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» не станет подписывать замену Бонуччи
22:33 · Италия. Серия А
Анчелотти поделился прогнозом на новый сезон Серии А
22:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» продаст Илинга или Костича слухи
22:02 · Италия. Серия А
​Названо условие возвращения Алексиса Санчеса в «Интер»
21:52 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи продолжает переговоры с клубом Бундеслиги
21:22 · Италия. Серия А
Аллегри выступает против ухода Мойзе Кина из «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем