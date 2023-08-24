«Фиорентина» готова продать полузащитника Софьяна Амрабата по сниженной цене.

Марокканец в ближайшее время должен принять итоговое решение относительно своего будущего – интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». 27-летний игрок не попал в заявку на предстоящий матч квалификации Лиги конференций против «Рапида», что может указывать на скорую продажу. По данным Corriere dello Sport, руководство «фиалок» решило снизить ценник Амрабата до 24-25 млн евро. Ранее стоимость потенциального трансфера хавбека оценивалась в 30 млн евро.

Контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» истекает по окончании текущего сезона.