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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» снизила запрос по Амрабату слухи

24 Августа 2023 • 00:41 Комментировать
Фиорентина
...
Лечче
27.08 19:30

«Фиорентина» готова продать полузащитника Софьяна Амрабата по сниженной цене.

Марокканец в ближайшее время должен принять итоговое решение относительно своего будущего – интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». 27-летний игрок не попал в заявку на предстоящий матч квалификации Лиги конференций против «Рапида», что может указывать на скорую продажу. По данным Corriere dello Sport, руководство «фиалок» решило снизить ценник Амрабата до 24-25 млн евро. Ранее стоимость потенциального трансфера хавбека оценивалась в 30 млн евро.

Контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» истекает по окончании текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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ФИОРЕНТИНА ЛЕЧЧЕ
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