«Марсель» надеется закрыть сделку по Хоакину Корреа в четверг

Руководство «Марселя» приблизилось к подписанию аргентинского нападающего «Интера» Хоакина Корреа.

По информации журналиста Фабрицио Романо, боссы «Олимпика» надеятся завершить сделку по форварду уже в четверг, 24 августа. Сообщается, что стороны согласовали аренду с правом выкупа, которая будет активирована при выполнении определённых условий на футбольном поле. Параллельно сделке по Корреа «Интер» приблизился к возвращению Алексиса Санчеса, выступавшего ранее за «Марсель».

Напомним, что Хоакин Корреа является игроком «нераздурри» с 2021 года, проведя в рамках всех турниров 76 матчей и забив 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего нападающего в 12 миллионов евро.