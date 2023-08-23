Нападающий «Милана» Дивок Ориги намерен сменить клубную прописку.

Бельгийский футболист не проходит в стартовый состав «россонери», поэтому хотел бы сменить обстановку до закрытия летнего трансферного окна. Как утверждает журналиста Саша Тавольери, 28-летний форвард уже решил, что покинет «Милан». Руководство «россонери» готово расстаться с Ориги, причём рассмотрит как предложения по аренде, так и полноценную продажу. Интерес к игроку проявляют представители АПЛ, Серии А, Лиги 1 и чемпионата Саудовской Аравии.

Текущая стоимость Дивока Ориги, по оценке Transfermarkt, составляет 6 млн евро.