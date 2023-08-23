Руководство французского «Марселя» планирует подписание аргентинского нападающего «Интера» Хоакина Корреа.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, «Олимпик» начал переговоры с «нерадзурри» относительно перехода аргентинца. Другим клубом, изучающим возможность подписания 29-летнего форварда, является «Бетис», для которого Корреа не является главной целью на последние дни трансферного окна. Также сообщается, что «Интер» уже обсудил с Алексисом Санчесом возможность бесплатного трансфера, если Корреа покинет клуб.

Напомним, что Хоакин Корреа выступает за «Интер» с 2021 года, забив 10 голов в 76 матчах за итальянский топ-клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 12 миллионов евро.