​Названо условие возвращения Алексиса Санчеса в «Интер»

Форвард Алексис Санчес может снова примерить на себе футболку «Интера». Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «нерадзурри» уже обсудили с 34-летним чилийским футболистом подписание контракта в том случае, если из клуба уйдёт Хоакин Корреа.

В то же время, по данным Relevo, переговоры по трансферу 29-летнего Корреа начал «Марсель». Интересно, что именно за этот клуб Санчес выступал в прошлом сезоне. В настоящий же момент чилиец пребывает в статусе свободного агента.

Ранее за «Интер Алексис Санчес провёл 109 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевых паса на партнёров.