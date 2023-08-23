Принадлежащий «Интеру» правый защитник Валентино Лазаро официально стал игроком «Торино». Туринский клуб выкупил игрока у «нерадзурри», сумма трансфера, по оценке Transfermarkt, составила 4 млн евро. Срок контракта игрока с клубом пока не раскрывается.

Напомним, Лазаро провёл в Турине весь прошлый сезон. В его активе 25 сыгранных матча и четыре голевые передачи в Серии А и Кубке Италии.

Ранее в его карьере были такие клубы как «РБ Зальцбург», «Герта», «Ньюкасл», гладбахская «Боруссия» и «Бенфика». В «Интере» Лазаро находился с 2019 года, однако с тех пор почти каждый сезон проводил в арендах.