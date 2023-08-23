Итальяно: «Амрабат тренируется отдельно от команды»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ответил на вопрос о будущем полузащитника Софьяна Амрабата.

Марокканский футболист связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и другие клубы. По некоторым данным, руководство «фиалок» сообщило 27-летнему игроку о необходимости принять итоговое решение о будущем в ближайшие дни. Хавбек не попал в заявку на ближайший матч квалификации Лиги конференций против «Рапида», и рулевого команды попросили прокомментировать ситуацию: «Амрабат не едет с нами на предстоящую игру. Сейчас он тренируется отдельно от команды», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Итальяно.