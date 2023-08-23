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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини не одобрил переход Сапаты в «Рому»

23 Августа 2023 • 19:10 Комментировать
Фрозиноне
...
Аталанта
26.08 19:30

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не дал «зелёный свет» переходу форварда Дувана Сапаты в «Рому». Об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Переход Сапаты в «Рому» не одобрил тренер «Аталанты» Гасперини. Переговоры между клубами по игроку – в режиме ожидания. Это связано с продолжительным лечением Эль-Биляля Туре», - пишет Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что сделка по Сапате между двумя клубами Серии А будет закрыта в ближайшее время.

В минувшем сезоне 32-летний латиноамериканец оформил всего два гола и два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Дуван Сапата трансферы футбола - лето 2023
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