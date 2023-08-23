«Лацио» близится к подписанию вратаря «Салернитаны»

Римский «Лацио» близок к тому, чтобы усилиться 32-летним вратарём «Салернитаны» Луиджи Сепе. Об этом в соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что клуб точно не подпишет на позицию второго вратаря Уго Льориса.

Напомним, ранее ходили слухи, что экс-голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции близок к переходу в стан римлян. Однако позже была названа причина того, почему этот переход не состоится.

Сепе защищает цвета «Салернитаны» с 2022 года, его контракт с клубом рассчитан ещё на год. С 2009 по 2020 годы принадлежал «Наполи» и часто уходил по арендам. С 2020 по 2022 годы принадлежал «Парме».