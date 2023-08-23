Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сакки дал совет Пулишичу

23 Августа 2023 • 15:08 Комментировать
Милан
...
Торино
26.08 21:45

Известный в прошлом тренер «Милана» Арриго Сакки дал совет летнему новичку команды Кристиану Пулишичу.

«Пулишич забил отличный гол, и мне понравилось, как он двигался на фланге. Он всегда знает, что делать, когда получает мяч. Он продумывает действия заранее, что даёт ему преимущество. Но он должен научиться помогать обороне», - сказал Сакки, чьи слова приводит на своих страницах La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в стартовом туре итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счётом 2:0. Кристиан Пулишич стал автором второго гола, а первый на свой счёт записал Оливье Жиру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ТОРИНО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
16:05 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Миранчуке: «Лучше играть в РПЛ, чем сидеть на лавке в чемпионате Италии»
15:08 · Италия. Серия А
Сакки дал совет Пулишичу
13:01 · Италия. Серия А
Арнаутович выйдет в основе на матч с «Кальяри»
12:47 · Италия. Серия А
Капелло - о Захаряне: «У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии»
11:44 · Италия. Серия А
Сенси получит второй шанс в «Интере»
11:31 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возвращении Алексея Миранчука
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал совет Алексею Миранчуку
11:02 · Италия. Серия Б
Черышев останется в «Венеции» ещё на сезон
10:32 · Германия. Бундеслига
«Интер» согласовал трансфер игрока «Баварии»
10:26 · Италия. Серия А
Берарди по-прежнему хочет покинуть «Сассуоло»
10:11 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет купить Самарджича
10:03 · Германия. Бундеслига
«Унион» Берлин ждёт ответа Бонуччи до конца недели
07:36 · Италия. Серия А
Анчелотти оценил работу Моуринью в «Роме»
03:27 · Италия. Серия А
Тевес: «Моя жена хотела убить меня, когда я решил покинуть «Ювентус» и вернуться в Аргентину»
03:10 · Италия. Серия А
«Аль-Шабаб» нацелился на футболиста «Наполи» слухи
Все новости
Рекомендуем