Сакки дал совет Пулишичу

Известный в прошлом тренер «Милана» Арриго Сакки дал совет летнему новичку команды Кристиану Пулишичу.

«Пулишич забил отличный гол, и мне понравилось, как он двигался на фланге. Он всегда знает, что делать, когда получает мяч. Он продумывает действия заранее, что даёт ему преимущество. Но он должен научиться помогать обороне», - сказал Сакки, чьи слова приводит на своих страницах La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в стартовом туре итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счётом 2:0. Кристиан Пулишич стал автором второго гола, а первый на свой счёт записал Оливье Жиру.