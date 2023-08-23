Арнаутович выйдет в основе на матч с «Кальяри»

Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович должен выйти в стартовом составе на ближайший матч Серии А против «Кальяри». Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что другой новичок команды Маркус Тюрам останется на скамейке запасных. Дело в том, что форма Арнаутовича пока больше впечатляет главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

Напомним, в первом туре нового розыгрыша Серии А Арнаутович отметился дебютной голевой передачей против «Монцы». Марко вернулся в «Интер» после паузы в 13 лет. В свой первый приход австриец выиграл с командой Лигу чемпионов.