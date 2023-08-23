Капелло - о Захаряне: «У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Специалист отметил, что чемпионат Испании является хорошим вариантом для молодых игроков, и Захарян выбрал правильный клуб для своего развития.

«Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», - приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что 20-летний футболист заключил долгосрочный контракт с испанским клубом, который заплатил «Динамо» 13,5 миллионов евро.