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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло - о Захаряне: «У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии»

23 Августа 2023 • 12:47 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Специалист отметил, что чемпионат Испании является хорошим вариантом для молодых игроков, и Захарян выбрал правильный клуб для своего развития.

«Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», - приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что 20-летний футболист заключил долгосрочный контракт с испанским клубом, который заплатил «Динамо» 13,5 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Реал Сосьедад Хвича Кварацхелия Арсен Захарян
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